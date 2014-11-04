Для армии до конца года закупят вооружения почти на 800 миллионов

Согласно сообщению, по состоянию на 3 ноября 2014 департаментом разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины заключено 30 государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений.

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В Вооруженные Силы Украины уже поставлено определенное количество основной номенклатуры нового и модернизированного вооружения и военной техники. Остальной финансовый ресурс планируется освоить до конца ноября 2014, заключив еще 29 контрактов и договоров. К концу года в войска планируется поставить значительное количество вооружения и военной техники, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины по состоянию на 26 сентября получило 17,878 млрд грн на финансирование Вооруженных сил Украины в 2014 году, что составляет 66,1% от запланированного объема. 9,759 млрд грн приходится на социальные выплаты, а 8,119 млрд грн – на материально-техническое обеспечение армии.