МОУ принимает меры по комплектованию должностей высшего офицерского состава с учетом опыта, приобретенного в АТО

В Министерстве обороны Украины принимаются меры по комплектованию должностей высшего офицерского состава с учетом опыта, приобретенного военнослужащими Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими боевых задач в рамках проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

На выполнение поручения Министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака, указанный вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины.

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