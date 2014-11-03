МОУ принимает меры по комплектованию должностей высшего офицерского состава с учетом опыта, приобретенного в АТО
19:12, 03 ноября 2014Армия
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В Министерстве обороны Украины принимаются меры по комплектованию должностей высшего офицерского состава с учетом опыта, приобретенного военнослужащими Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими боевых задач в рамках проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
На выполнение поручения Министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака, указанный вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины.
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