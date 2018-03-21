Савченко пришла на заседание Комитета ВР по нацбезопасности, из которого ее исключили

Савченко заявила, что обжаловала в суде решения парламента об исключении ее из состава комитета и назвала это решение незаконным.

Народный депутат Надежда Савченко пришла на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, из состава которого ее исключили.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комитета не было кворума, проходили разговоры между членами комитета. В это время в помещение зашла Савченко.

Она заявила, что обжаловала в суде решение парламента об исключении ее из состава комитета и назвала это решение незаконным.

В то же время присутствующие негативно восприняли приход Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий.

Сегодня, 21 марта, Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.