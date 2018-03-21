Савченко хочет вернуть себе место в комитете ВР по нацбезопасности

Депутат считает, что соответствующее постановление Верховной Рады об исключении ее из состава комитета является "незаконным и подлежит отмене" из-за отсутствия оснований для принятия решения.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из состава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом она написала на своей странице Facebook.

"Сегодня мной было подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене Постановления Верховной Рады Украины относительно исключения меня из членов Комитета по национальной безопасности и обороны", - отметила депутат.

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По мнению Савченко, постановление является "незаконным и подлежит отмене" из-за отсутствия оснований для принятия такого решения.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва Председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - написала депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января 2017 года принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.