Порошенко уволил и.о. главы Сумской ОГА

Чернявского уволили согласно распоряжению от 3 ноября 2014 года № 359-К и в соответствии с заявлениями, поданными им Президенту Украины и Главе Администрации Президента Украины.

Читайте такжеПорошенко уволил начальников управлений СБУ в трех областяхРаспоряжением от 3 ноября 2014 года № 358-К с 4 ноября временное исполнение обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации возложено на заместителя председателя-руководителя аппарата облгосадминистрации Ивана Боршоша с правом первой подписи на финансовых документах.

Напомним, 19 сентября ТСН сообщал, что активисты Майдана заставили Чернявского написать заявление об уходе на второй день после назначения.