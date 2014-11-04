Порошенко уволил и.о. главы Сумской ОГА
16:04, 04 ноября 2014Политика
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Председатель облгосадминистрации от 3 ноября 2014 года № 359-К Виктор Чернявский уволен с должности первого заместителя председателя Сумской областной государственной администрации по собственному желанию.
Чернявского уволен по заявлению / ТСН
Чернявского уволили согласно распоряжению от 3 ноября 2014 года № 359-К и в соответствии с заявлениями, поданными им Президенту Украины и Главе Администрации Президента Украины.
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Напомним, 19 сентября ТСН сообщал, что активисты Майдана заставили Чернявского написать заявление об уходе на второй день после назначения.
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