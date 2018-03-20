Савченко посоветовала Луценко не брать ее «на слабо»

Ранее генпрокурор заявлял, что у следствия есть доказательства причастности Савченко к подготовке терактов в Раде.

Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная) в ответ на заявления относительно нее генпрокурора Юрия Луценко, заявила, что «на слабо» ее братья «бесполезно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

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Савченко отметила, что были заявления генпрокурора Юрия Луценко, который пытался “брать меня “на слабо”.

“Ребята, я уже говорила — мы с вами разной крови, меня “на слабо” брать “бесполезно”, - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.