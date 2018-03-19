Глава фракции БПП: политическую ответственность за мандат Савченко несет Тимошенко

Герасимов заявил, что Савченко получила мандат от "Батькивщины" и непосредственно Тимошенко.

Политическую ответственность за мандат Надежды Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Юлия Тимошенко.

Об этом во время выступления на Согласительном совете ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

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"Политическую ответственность за мандат Савченко несет "Батькивщина" и непосредственно Юлия Тимошенко", - заявил нардеп.

"Напомню, что СБУ изъяло целый арсенал оружия у Владимира Рубана. Они даже не скрывают, что планировали совершить военный переворот", - подчеркнул Герасимов.

Как сообщал УНИАН, ГПУ после неоднозначных заявлений Савченко о расстрелах на Майдане планирует допросить ее.