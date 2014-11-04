Боевики выдают свои обстрелы населенных пунктов Донбасса за действия сил АТО – штаб

08:00, 04 ноября 2014
Политика
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На Донбассе в зоне АТО боевики и российские наемники продолжают совершать провокационные обстрелы.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за сутки были обстреляны несколько населенных пунктов на востоке Украины.

"В течение суток боевики, используя РСЗО БМ-21 Град, с целью дискредитации сил АТО, нанесли огневое поражение по поселку Желобок", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине боевики обстреливают блокпосты и аэропорт – штаб АТОКроме того, боевики вели огонь со стороны Голубовского и обстреляли Фащевку, а также осуществили атаку со стороны Южной Ломоватки.

Потерь среди мирных жителей нет, сообщили в пресс-центре.

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