Совет ЕС заявит о полной политической и финансовой поддержке Украины - Могерини

Министры обсудят реформы и состояние выполнения Минских договоренностей.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини ожидает, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила в понедельник, 19 марта, в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, в повестке дня которого первым вопросом для обсуждения стоит ситуация в Украине.

«Я ожидаю, что мы подтвердим нашу полную политическую, финансовую поддержку стране», - подчеркнула Могерини.

Она отметила, что неделю назад посетила Киев, чтобы передать «полную поддержку полному выполнению Минских договоренностей, подтвердить политику непризнания аннексии Крыма, а также полную поддержку повестке дня реформ».

«Мы обсудим это с министрами», - добавила высокий представитель ЕС, уточнив вопросы, которые будут обсуждаться в контексте Украины.

Могерини также отметила, что перед рассмотрением вопросов повестки дня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон проинформирует коллег о последних событиях в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.