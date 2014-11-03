Турчинов: псевдовыборы показали, что РФ отказалась от мирного пути решения конфликта

16:57, 03 ноября 2014
Политика
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Псевдовыборы на Донбассе свидетельствуют об одном - РФ полностью отказывается от мирного пути решения конфликта, перечеркивая минские договоренности.

Турчинов считает, что РФ отказалась от мирного решения конфликта / Фото УНИАН

Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Спикер убежден, что единственной формулой защиты территориальной целостности и неприкосновенности страны является повышение уровня обороноспособности.

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"Обеспечение современным оружием и техникой наших Вооруженных сил, Нацгвардии и специальных батальонов", - отметил Александр Турчинов, отметив, что другого пути защитить и освободить захваченные территории на сегодняшний день нет.

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