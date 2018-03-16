Посольству РФ Аваков - не указ: говорят, что украинская полиция не имеет права не пускать россиян на голосование
Украинские полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства Российской Федерации в Украине.
Об этом корреспонденту УНИАН, назвавшемуся гражданином России, который хочет проголосовать 18 марта, сообщили в Посольстве РФ.
На вопрос: "Я слышал, что послезавтра не будет возможности голосовать в посольстве, поскольку туда не будут допускать граждан России украинские полицейские", собеседник отметил: "18 числа с 8 до 22 часов состоятся выборы".
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На замечание, что украинский министр внутренних дел заявил о том, что граждан России не будут пускать на участок украинские полицейские, было сказано: "Полиция не имеет права не пустить. Единственное что - могут препятствовать демонстранты. Можно прийти проголосовать".
Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах, доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.
Констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают украинское законодательство, на территории дипломатических миссий в Украине.
"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России к законным требованиям украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжких последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - заявил Аваков.