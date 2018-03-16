Посольству РФ Аваков - не указ: говорят, что украинская полиция не имеет права не пускать россиян на голосование

В Посольстве РФ уверяют, что избирательный участок по выборам президента РФ будет работать в воскресенье, 18 марта, по адресу Воздухофлотский проспект, 27, и граждане России могут приходить и голосовать в этот день.

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