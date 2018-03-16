Украина не позволит россиянам голосовать в дипучреждениях РФ на выборах президента

Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Сегодня вызвал в Министерство внутренних дел временного поверенного по делам Российской Федерации в Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны относительно выборов 18 марта на оккупированных территориях... Согласно ноте МИД Украины №610/23-110-236 от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта на временно оккупированных РФ территориях Украины - в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо", - подчеркнул глава МВД.

По его словам, в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают украинское законодательство, на территории дипломатических миссий в Украине.

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"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России к законным требованиям украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжких последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - заявил Аваков.

Он уточнил, что доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

"МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", - резюмировал министр.

Как известно, президентские выборы в России пройдут 18 марта, в годовщину аннексии Крыма.