Яценюк - европейцам: "Наше поражение - это ваша катастрофа"

Яценюк подчеркнул опасность “странных противоречивых сигналов” для России со стороны цивилизованного мира.

Защищая интересы Украины, Европейский союз борется и за себя. Об этом заявил лидер партии “Народный фронт» Арсений Яценюк во время Международной конференции «Революция, война и ее последствия“ в Варшаве 16 марта.

“Когда мы едины, когда мы преданы и придерживаемся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя“, - цитирует Яценюка пресс-служба НФ.

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Яценюк напомнил слова, якобы для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, “все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным”: “Разве есть какая-то изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет”.

Путин пытается подать себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: “Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?” - обратился он к присутствующим представителям ЕС.

“Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия”, - подчеркнул он: “Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея имеет баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве не должны вынести из этого уроки?”

Яценюк подчеркнул опасность “странных противоречивых сигналов”: “Кто достигнет успеха в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или лидер Северной Кореи Ким чен Ын”.

“Для нас важно осознать: когда мы едины, когда мы преданы и придерживаемся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину”, - отметил лидер “Народного фронта”.

“Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя”, - сказал Арсений Яценюк.