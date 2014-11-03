На "выборах" в "ДНР" и "ЛНР" голосовали военные из РФ и домашние животные - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Показатели голосования не имеют никакого смысла, поскольку проголосовать мог любой, голосование происходило даже в России, бюллетени на этих «выборах» были напечатаны на обычных принтерах, а за три дня до «выборов» голосование началось в Интернете. О фарсе этих псевдовыборов говорит даже то, что среди тех, кто проголосовал на них, есть домашние животные... Также для обеспечения «массовой явки» в процессе «голосования» под видом «мирных жителей» приняли участие военнослужащие ВС РФ", - сказал Лысенко.

Он отметил, что именно так называемое «голосование» имело все признаки постановочного действия для российских СМИ. В частности, для имитации высокой явки граждан в подконтрольных боевикам районах Донецкой области втрое, а в Луганской области - в 7 раз, уменьшено количество мест «голосования». Людей пытались стимулировать продажей дешевых овощей и раздачей так называемых «социальных карт».

"После этого даже сами жители Донецка и Луганска называют руководство «ДНР» и «ЛНР» «овощной хунтой»", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что красноречивым фактом является прямое запугивание избирателей оружием. На всех «участках» находились вооруженные боевики. При этом активно распространялась информация, что все, кто не придет на «выборы», будут признаны «нелояльными лицами», которых будут судить «по законам военного положения». Пенсионеров убеждали, что данные для получения их пенсий были заблокированы Украинским государством, для чего нужно появиться на «участок», чтобы подтвердить свое местонахождение, а также получить вышеупомянутую «социальную карту», предварительно предоставив свои данные.

«В г.Снежном, поскольку явка на «избирательных участках» была крайне низкой, террористы подъехали на танках к жилым массивам и, угрожая обстрелом, принуждали людей принять участие в «выборах». В г. Ровеньки местные учителя и врачи хотели выйти на забастовку, чтобы не участвовать в «выборах», но террористы собрали их и, пригрозив оружием, заставили идти на «избирательные участки», - сказал секретарь СНБО.

В то же время Лысенко отметил, что в 8 городах Украины жители Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности, которую создают боевики, провели акции протеста против так называемых «выборов».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова признать результаты «выборов» «народных советов» и глав «ДНР» и «ЛНР», которые "будут важны с точки зрения легитимизации власти".