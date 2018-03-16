В Раде сегодня День крымскотатарской кухни в знак солидарности с жителями оккупированного Крыма

Первый вице-спикер Ирина Геращенко призвала правительственных чиновников также посетить парламентскую столовую.

Сегодня в Верховной Раде Украины проходит День крымскотатарской кухни в знак солидарности с жителями оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания объявила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

«Сегодня - в знак солидарности с крымскими татарами, с крымчанами, украинцами, которые остаются в оккупации в Крыму - в украинском парламенте проходит День крымскотатарской кухни», - сообщила она.

Читайте такжеРоссия в ООН назвала Крым до аннексии "заброшенной территорией"

По ее словам, во всех столовых парламента представлены блюда крымскотатарской кухни.

Геращенко призвала членов правительства, которые еще присутствовали в сессионном зале после Часа вопросов к правительству, поддержать эту инициативу, посетив парламентскую столовую.

«Давайте вместе прилагать все усилия не только для таких важных акций солидарности в украинском парламенте, но и для поддержки крымских татар, украинцев и освобождения Крыма», - сказала она.