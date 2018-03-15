"Крым - это Украина": Госдеп напомнил Путину, кому принадлежит полуостров

Госдепартамент США сделал заявление по поводу 4-й годовщины незаконного «референдума» в Крыму.

Государственный департамент США напомнил президенту России Владимиру Путину, что незаконно аннексированный Крым принадлежит Украине.

Об этом говорится в заявлении Госдепа в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма, с которым выступила и.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт, передает Голос Америки.

"На этой неделе, 4 года назад, Россия устроила незаконный, сфабрикованный "референдум" в Украине, тщетно пытаясь узаконить задуманную аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск. Заявления российской стороны о том, что украинцы на этом псевдореферендуме сделали свободный выбор, никогда не вызывали доверия", – говорится в заявлении.

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"В ходе сегодняшнего мероприятия, проведенного в рамках своей (предвыборной) кампании в Крыму, президент Путин вновь подтвердил ложные притязания России на украинскую территорию", – подчеркнула Нойерт.

"В свете выступления Путина важно привлечь внимание к незаконности инсценированного "референдума", а также к колоссальным гуманитарным последствиям" действий российского правительства для населения Крыма, отметила официальный представитель Госдепартамента. "В течение прошедших четырех лет Россия развернула кампанию принуждения и насилия, преследуя каждого, кто не согласился с попыткой аннексии", - уточнила она.

Как подчеркнула Нойерт, среди тех, кто подвергается политическим преследованиям, -крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, представители гражданского общества, независимые журналисты, негосударственные организации и независимые медиа.

"Мы поддерживаем отважных людей, продолжающих выступать против этих злоупотреблений и призываем Россию прекратить попытки подавить фундаментальные свободы - свободу самовыражения, свободу мирных собраний и свободу вероисповедания", - заявила Хизер Нойерт.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым – это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине", - подчеркнула представитель Госдепартамента.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo — Heather Nauert (@statedeptspox) March 14, 2018

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.