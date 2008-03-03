Зварич для себя давно уже решил, как правильно менять Конституцию

“Те, кто критикует возможность одобрения новой редакции Конституции на всеукраинском референдуме, или не читали Конституцию Украины, или не имели были возможности ознакомиться с решением Конституционного суда, или принципиально не хотят новой редакции Конституции”. Об этом официальному сайту Блока сказал народный депутат фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, член Национального конституционного совета Роман Зварич, комментируя заявление Политсовета “Нашей Украины” относительно необходимости принятия Конституции на всеукраинском референдуме.

Зварич объяснил: “если речь идет о внесении изменений в действующую редакцию Конституции, то такие изменения, в соответствии с разделом 13 Конституции, могут приниматься исключительно парламентом. Если же речь идет о новой редакции Конституции, то, в соответствии с Решением Конституционного Суда (от 27 марта 2000 года Дело о всеукраинском референдуме по народной инициативе – ред.), единственный путь, которым можно окончательно одобрить такую новую редакцию Конституции, – это проведение всеукраинского референдума”. Роман Зварич напомнил, что в соответствии с Решением Конституционного Суда, право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством.

Роман Зварич также напомнил, что соответствующий законопроект “О всеукраинском референдуме” зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом, членом фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрием Ключковским и предусматривает механизм проведения такого вида всеукраинского референдума как конституционный.

“Внесение изменений в Конституцию - это приемлемый путь, если выходить из чистой юриспруденции, - отметил Зварич, - но если учесть то, что действующая Конституция, особенно после изменений 2004 года, настолько дисбалансировала соотношение между ветвями и институтами государственной власти, то я имею большие сомнения что удастся возобновить действенный и эффективный баланс, необходимый для работы любой демократической системы, путем внесения лишь изменений в Конституцию”. “Я для себя уже давно сделал вывод, что единственный правильный путь – это разработка нового текста Конституции”, - отметил Роман Зварич.