Зварич для себя давно уже решил, как правильно менять Конституцию
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“Те, кто критикует возможность одобрения новой редакции Конституции на всеукраинском референдуме, или не читали Конституцию Украины, или не имели были возможности ознакомиться с решением Конституционного суда, или принципиально не хотят новой редакции Конституции”. Об этом официальному сайту Блока сказал народный депутат фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, член Национального конституционного совета Роман Зварич, комментируя заявление Политсовета “Нашей Украины” относительно необходимости принятия Конституции на всеукраинском референдуме.
Зварич объяснил: “если речь идет о внесении изменений в действующую редакцию Конституции, то такие изменения, в соответствии с разделом 13 Конституции, могут приниматься исключительно парламентом. Если же речь идет о новой редакции Конституции, то, в соответствии с Решением Конституционного Суда (от 27 марта 2000 года Дело о всеукраинском референдуме по народной инициативе – ред.), единственный путь, которым можно окончательно одобрить такую новую редакцию Конституции, – это проведение всеукраинского референдума”. Роман Зварич напомнил, что в соответствии с Решением Конституционного Суда, право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством.
Роман Зварич также напомнил, что соответствующий законопроект “О всеукраинском референдуме” зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом, членом фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрием Ключковским и предусматривает механизм проведения такого вида всеукраинского референдума как конституционный.
“Внесение изменений в Конституцию - это приемлемый путь, если выходить из чистой юриспруденции, - отметил Зварич, - но если учесть то, что действующая Конституция, особенно после изменений 2004 года, настолько дисбалансировала соотношение между ветвями и институтами государственной власти, то я имею большие сомнения что удастся возобновить действенный и эффективный баланс, необходимый для работы любой демократической системы, путем внесения лишь изменений в Конституцию”. “Я для себя уже давно сделал вывод, что единственный правильный путь – это разработка нового текста Конституции”, - отметил Роман Зварич.