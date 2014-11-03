Россия продолжает вести воздушную разведку над Черным морем и вблизи острова Змеиный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Фактов проведения воздушной разведки незаконными вооруженными формированиями на границе и в контролируемых районах не выявлено. В целом за прошедшую неделю пограничниками в 22 случаях зафиксировано использование 25 вражеских БПЛА. В течение суток зафиксировано использование ВС РФ 3 разведывательных самолетов Су-24 над акваторией Азовского моря и Керченским проливом. Кроме этого, выявлено использование Вооруженными силами РФ самолета ИЛ-20 для проведения радиоэлектронной разведки над акваторией Черного моря и вблизи острова Змеиный", - сказал Лысенко.

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Он также отметил, что в течение прошлых суток обстрелов, боевых столкновений и нападений на подразделения Госпогранслужбы со стороны вооруженных бандформирований не было.