Ющенко позвонил Путину - говорили о газовой войне

Президент РФ Владимир ПУТИН обсудил по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО проблематику выполнения украинской стороной договоренностей в газово-энергетической сфере, достигнутых 12 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает РИА Новости.

Во время беседы с В.ПУТИНЫМ В.ЮЩЕНКО дал самую высокую оценку состоявшимся в России президентским выборам, отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, третьего марта, в 9.34 по киевскому времени ГК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получила телеграмму ОАО «Газпром» с сообщением о сокращении на 25% снабжения газа в Украине.

Позже начальник Управления связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Газпром» сократил поставки газа в Украину еще на 10% – до 46 млн. кубометров.

Как ранее заявлял официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, Украина не полностью расплатилась за поставки 2007 года и с начала 2008 года продолжает неоформленное потребление топлива.

Кроме того, несмотря на достижение в феврале договоренностей о переходе к новой схеме поставок газа, который предполагает прямое создание "Газпромом" и "Нафтогазом" двух новых СП для поставок газа и его сбыта вместо существующих монополиста-экспортера RosUkrEnergo и монополиста-импортера "УкрГаз-Энерго", соответствующие документы до сих пор не подписаны.

Как отмечает РИА Новости, «по итогам февральских договоренностей президентов украинское правительство должно было подготовить свои предложения, но Кабинет Министров их так до сих пор В.ЮЩЕНКО и не представил. Первый вице-премьер Украины Александр ТУРЧИНОВ со своей стороны также заявил, что реализацией газа внутри страны украинский "Нафтогаз" будет заниматься самостоятельно».

"Нафтогаз" на прошлой неделе сообщил, что полностью рассчитался по долгам 2007 года с "УкрГаз-Энерго" - своим совместным с RosUkrEnergo предприятием. После этого RosUkrEnergo, в которой по 50% принадлежит "Газпрому" и двум физическим лицам, сообщила, что за газ прошлого года украинский государственный холдинг расплатился не полностью.

Третьего марта вечером первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что российский "Газпром" с декабря 2007 года не платит за транзит российского газа по территории Украины.

Комментируя газовый конфликт между Украиной и Россией, А.ТУРЧИНОВ сказал: "В отличие от наших российских коллег, которые, к сожалению, поддерживают своих же посредников, Украина не шантажирует российский "Газпром". Хотя есть для этого основания".

"С декабря месяца российский "Газпром" ни копейки не перечислил "Нафтогазу" за обеспечение транзита российского газа. Но вы слышали, чтобы "Нафтогаз" сказал: если до 5 марта не будут проведены расчеты, мы перекрываем вам газ?", - прибавил он.