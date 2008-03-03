У людей Литвина лопнуло терпение

Депутатская фракция “Блок Литвина” категорически требует начать заседание Верховной Рады Украины безо всяких условий. Об этом идет речь в переданных УНИАН Требованиях депутатской фракции “Блок Литвина” о прекращении использования Верховной Рады как орудиях в политических разборках украинской власти.

“Длительная бессмысленное блокирование деятельности Верховной Рады Украины все более выразительно удостоверяет: депутатский корпус цинично используют в качестве завесы, которая прикрывает теневые переговоры и теневые согласования по вопросам перераспределения власти. Таким образом, реализуется план доведения обстановки в стране до полного абсурда”, - отмечает фракция “Блок Литвина”.

Как подчеркивается в документе, многочисленные предложения фракции “Блок Литвина” для нахождения понимания и разблокирования работы Верховной Рады наталкиваются на нежелание любых конкретных действий. “Более того, вызывают политическую ревность.

В связи с этим мы категорически требуем начать заседание Верховной Рады Украины безо всяких условий, а лишь на основе Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины.

Требуем от председателя Верховной Рады безусловного выполнения своих обязанностей в соответствии со статьями 88 Конституции Украины и 73-й Регламента Верховной Рады Украины”.

Ввиду того, отмечает фракция “Блок Литвина”, что задекларированным поводом блокирования Верховной Рады является проблема взаимоотношений Украины с НАТО, а также отсутствие согласованного решения по этому вопросу, “требуем снять эту проблему путем рассмотрения всех зарегистрированных проектов постановлений с обязательным личным голосованием каждого народного депутата. Считаем, что принятие или неприятие ни одного из решений не должно служить основанием для очередного блокирования Верховной Рады”.

По убеждению фракции, “последующая бездеятельность Верховной Рады, особенно и превыше всего учитывая необходимость безотлагательного и действенного реагирования законодателей на кричащие социальные проблемы, которые все больше обседают людей, будет граничить с преступлением перед украинским народом”.

Эти требования приняты сегодня на заседании фракции “Блок Литвина”, сообщает пресс-служба Народной партии.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО сегодня заявил, что фракция Партии регионов готова завтра, 4 марта, разблокировать работу Верховной Рады Украины при выполнении ряда условий.

По его словам, сегодня на заседании фракции было поддержано решение голосовать за компромиссный проект постановления относительно НАТО, подготовленный рабочей группой парламента. Он отметил, что речь идет о проекте постановления, который предусматривает, что решение о приобретении членства в Альянсе будет принимать парламент после референдума.

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что фракция Партии регионов требует, чтобы вопрос относительно НАТО рассматривался первым на заседании парламента.

Кроме того, по словам депутата, ПР настаивает на рассмотрении в парламенте вопроса относительно газового кризиса и “политических преследований” представителей оппозиции, в частности, членов Партии регионов.