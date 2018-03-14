Порошенко о визите Путина в Крым перед выборами: чрезвычайно опасная провокация (видео)

17:43, 14 марта 2018
Политика
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Порошенко назвал опасной провокацией визит Путина в оккупированный Крым / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Республики Австрия Александером ван дер Белленом в Киеве.

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«Очень опасная провокация, когда сегодня президент России Путин прямо накануне выборов специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь, Севастополь, поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира относительно непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Кремль анонсировал поездку президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

Планируется, что в ходе поездки Путин осмотрит Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и побывает в Севастополе.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта - годовщину аннексии Крыма.

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Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Петр Порошенко#Путин в Крыму