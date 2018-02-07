Сегодня антикоррупционный комитет должен решить вопрос проведения аудита НАБУ

Также по словам народного депутата, комитет должен предоставить вывод относительно добропорядочности кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Сегодня парламентский Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен рассмотреть вопрос о кандидате на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

По этом заявил журналистам в парламенте член комитета, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Артюшенко.

«Последние полгода комитет, по определенным причинам, не мог работать эффективно. Следовательно, на повестке дня имеем ряд неотложных вопросов. К сожалению, до сих пор нет аудитора НАБУ для проведения проверки за 2016 год. Есть надежда, что аудит будет проведен и за 2017 год – будет проведен новый конкурс, рассмотрены новые кандидатуры. Надеюсь, сегодня мы сможем принять необходимые решения», – сказал журналистам Игорь Артюшенко.

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По словам народного депутата, комитет должен предоставить вывод относительно добропорядочности кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии: «Вопрос назначения членов ЦИК – один из важнейших, поскольку, как известно, результаты выборов во многом зависят от качества подсчета. Следовательно, вместе с общественностью будем проверять кандидатов на добропорядочность. Обновленная на 100% Комиссия должна вызывать доверие в обществе».