СБУ завела уголовное дело по так называемым "выборам" на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

2 ноября 2014 года представители этих террористических организаций проводят на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей незаконные выборы председателей и народных советов "ДНР" и "ЛНВ", вопреки установленному Конституцией и законами Украины порядку выборов органов власти, который содержит признаки совершения действия, направленных на захват государственной власти.

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Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

«Как только открылись участки на т.н. выборах незаконных органов власти террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганска народная республика", Служба Безопасности Украины зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований уголовное производство по признакам ч.1 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины», - написал на своей странице в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.