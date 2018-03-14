Юрий Береза обвинил Вилкула в работе на Россию и пригрозил, что он получит "по морде"

Обращаясь к Вилкулу, Береза отметил: «Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале».

Народный депутат Украины Юрий Береза (фракция «Народный фронт») пригрозил народному депутату Украины Александру Вилкулу (фракция «Оппозиционный блок»), что он получит «по морде»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Береза заявил на заседании парламента после выступления Вилкула, который подверг острой критике желание ряда депутатов принять закон об украинском языке.

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Береза, комментируя выступление Вилкула, отметил: «Это плач Ярославны. Если бы не добровольцы, этот «младореформатор», наверное, был бы губернатором у Путина малороссии, недороссии и всего прочего. Это ему не удалось и никогда не удастся».

Береза обвинил Вилкула в работе в пользу России. Он также обратился к руководству парламента с призывом не допускать пророссийских выступлений в сессионном зале. Обращаясь к Вилкулу, Береза отметил: «Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале».

Народный депутат Украины Александр Долженков (фракция «Оппозиционный блок»), комментируя выступление Березы, отметил, что его обвинения безосновательны. Он подчеркнул, что «Оппозиционный блок» имеет большую поддержку в обществе и это должны учитывать оппоненты. При этом депутат подчеркнул, что критика нынешней власти со стороны оппозиционных сил не означает, что они работают на другое государство.

Как сообщал УНИАН, ранее Лещенко и Мельничук подрались в Раде, первому порвали пиджак.