В МИД Украины объяснили особенности частичного применения Соглашения с ЕС

До завершения ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом всеми странами-членами ЕС отношения между Украиной и Евросоюзом, которые не охвачены временным применением документа, будут регулироваться в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС от 1994 года и Повесткой дня ассоциации от 2009 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины.

1 ноября 2014 года Украина и ЕС начинают временное применение Соглашения об ассоциации, которое стало возможным после завершения необходимых внутренних процедур, в частности ратификации Соглашения Верховной Радой Украины и Европейским парламентом, а также одобрения соответствующего решения Советом ЕС.

«Соглашение об ассоциации является масштабным и комплексным документом, который охватывает сферы, лежащие в компетенции как европейских институтов, так и государств-членов ЕС. Режим временного применения может распространяться лишь на те сферы Соглашения об ассоциации, которые касаются исключительной или смешанной компетенции ЕС, поскольку применение Соглашения в других сферах потребует его ратификации парламентами государств-членов ЕС», - разъясняют в МИД.

Таким образом, в соответствии со статьей 486 Соглашения и с учетом решения Совета ЕС от 29 сентября 2014 года, объем временного применения охватывает отдельные статьи/главы разделов «Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и конвергенция в сфере иностранных дел и политики безопасности», «Юстиция, свобода и безопасность», «Экономическое и отраслевое сотрудничество», «Финансовое сотрудничество», «Институциональные, общие и заключительные положения» (перечень прилагается).

В соответствии с трехсторонними договоренностями Украина-ЕС-РФ на министерском уровне от 12 сентября с.г., стороны предусмотрели отсрочку начала функционирования углубленной и всеобъемлющей ЗСТ до конца 2015 года.

Читайте такжеС сегодняшнего дня начинает работать новый состав Еврокомиссии«Украина намерена должным образом использовать это время для практической подготовки к полноценному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Важным в этом контексте является принятое Европейским Союзом 24 октября 2014 года решение о продлении срока действия автономных торговых преференций для Украины, которые будут действовать до начала применения положений о ЗСТ, и, фактически, означают одностороннее предоставление со стороны ЕС предусмотренных Соглашением об ассоциации тарифных и нетарифных преференций для украинских товаров», - говорится в комментарии.

До завершения процесса ратификации этого Соглашения всеми странами-членами ЕС правоотношения между Украиной и ЕС, которые не охвачены временным применением, будут регулироваться в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС (СПС) от 14 июня 1994 года. Это, в частности, касается приближения украинского законодательства к acquis ЕС в соответствии со статьей 51 СПС, например в сферах государственных закупок, конкуренции, технических правил и стандартов, транспорта, финансовых услуг и тому подобное.

Кроме того, остается действующей одобренная сторонами в 2009 году Повестка дня ассоциации Украина-ЕС как общий инструмент подготовки и выполнения Соглашения об ассоциации. С учетом современных условий вскоре планируется его обновление.

Украинская сторона приветствует начало ратификации Соглашения об ассоциации отдельными государствами-членами ЕС (Румыния, Латвия, Литва, Болгария, Мальта, Словакия) и рассчитывает на быстрое завершение этого процесса с тем, чтобы Соглашение как можно скорее вступило в силу в полном объеме.

В соответствии с решениями Совета ЕС от 17.03.2014 г. №2014/295/EU, от 23.06.2014 г. №2014/668/EU и от 29.09.2014 г. №2014/691/EU), с 1 ноября 2014 года временно применяются такие разделы/статьи Соглашения:

- Раздел І «Общие принципы»;

- Раздел ІІ «Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и конвергенция в сфере внешней и безопасности политики»: статья 4 «Цели политического диалога», статья 5 «Форумы для проведения политического диалога», статья 6 «Диалог и сотрудничество по вопросам внутренних реформ»;

- Раздел ІІІ «Юстиция, свобода и безопасность»: статья 14 «Верховенство права, уважение к правам человека и основным свободам», статья 19 «Движение лиц»;

- Раздел V «Экономическое и секторальное сотрудничество»:

- Глава 1 «Энергетическое сотрудничество, включая ядерные вопросы» (за исключением статьи 338 (k) (относительно продвижения Механизма общего внедрения Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1997 года), статей 339 (относительно обмена информацией и опытом) и 342 (относительно сотрудничества в сфере гражданского использования ядерной энергии);

- Глава 6 «Окружающая среда» (за исключением статей 361 (сферы сотрудничества), 362 (1) (с) (планирование преодоления последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), 364 (сотрудничество в сфере гражданской защиты), 365 (а) (развитие всеобъемлющей стратегии в сфере окружающей среды) и 365 (с) (развитие и имплементация политики по вопросам изменения климата);

- Глава 7 «Транспорт» (за исключением статьи 368 (3) (обмен информацией и совместная деятельность на региональном и международном уровнях), 369 (а) (развитие стабильной национальной транспортной политики) и (d) (присоединение к соответствующим международным транспортным организациям и соглашениям). При этом ссылка в статье 369 (с) на «развитие стратегий финансирования, направленных на содержание, устранение препятствий в пропускной способности и развитие неполной инфраструктуры» не создает никаких финансовых обязательств для государств-членов ЕС;

- Глава 12 «Финансовые услуги»;

- Глава 17 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий» (за исключением статьи 404 (h) относительно усиления гармонизации по вопросам, которые обсуждаются в рамках международных организаций);

- Глава 18 «Политика в отрасли рыболовства и морская политика» (за исключением статьи 410 (b) (инициативы относительно проверки и контроля рыболовецкой деятельности путем использования необходимого оборудования для наблюдения), 411 (сотрудничество относительно интегрированной морской политики);

- Глава 20 «Защита прав потребителей»;

- Глава 26 «Сотрудничество по вопросам гражданского общества»;

- Глава 28 «Участие в программах и агентствах ЕС»;

- Статья 353 - относительно постепенного приближения к структуре налогообложения, определенной в праве ЕС;

- Статья 428 - относительно постепенного приближения законодательства и практики к принципам права ЕС, в частности в сфере инфекционных болезней, службы крови, трансплантации тканей и клеток, а также табака;

- Раздел VI «Финансовое сотрудничество и положение относительно борьбы с мошенничеством»;

- Раздел VIІ «Институциональные, общие и заключительные положения» за исключением статьи 479 (1) в той мере, в которой положения этого Раздела ограничены для обеспечения временного применения этого Соглашения как определено в вербальной ноте;

- Дополнение XXVI, Дополнение XXVII (за исключением ядерных вопросов), Дополнения XXVIII-XXXVI (за исключением пункта 3 в Дополнении XXXII), XXXVIII-XLI, XLIII и XLIV, а также Протокол III.

Временное применение Раздела IV «Торговля и связанные с торговлей вопросы» должно начаться с 1 января 2016 года после осуществления стороной ЕС соответствующей нотификации согласно статье 486 Соглашения.