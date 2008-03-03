Бойко о Тимошенко и газе: это только начало

Народный депутат Украины, член фракции Партии Регионов, заместитель главы парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО заявляет, что каждый раз, когда Юлия ТИМОШЕНКО приходит на пост премьер-министра, страну начинает трясти от газовых кризисов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом он сегодня заявил журналистам в Луганской области.

«Всегда, когда начинаются политические дрязги, конфликты вокруг газовой темы – всегда следует ожидать повышения цены», – сказал Ю.БОЙКО, комментируя сегодняшнее сокращение поставок газа в Украину.

«Это мы проходили в 2005 году и, к сожалению, наблюдаем такую же картину сегодня. В свое время ТИМОШЕНКО вместе с тогдашним премьер-министром ЛАЗАРЕНКО были руководителями Единых энергетических систем, работали на газовом рынке. С тех пор у ТИМОШЕНКО осталась «любовь» к газу, которая, к сожалению, не продиктована интересами государства. Единственная ее цель сегодня - поменять схемы поставки газа, поставить туда свои коммерческие структуры и заработать, таким образом, денег на президентские выборы», - отметил Ю.БОЙКО.

По словам народного депутата, Партия Регионов сделала все возможное для того, чтобы обеспечить страну газом, и нынешние проблемы – для всех неожиданность.

«Мы привезли самый дешевый газ на границу на 2008 год, законтрактовали. Я даже не предполагал, что возможны какие-то проблемы с газом. Контракты подписаны, цена определена самая низкая среди соседей, даже ниже, чем в Молдавии, в два раза ниже, чем в Польше, ни копейки долгов – все было в порядке. Что же происходит? С 1 января нет ни договоров, ни документов на импортный газ. Естественно, страна начинает его несанкционированно отбирать, потому что зимой же теплокоммунэнерго не может остановить котельные и заморозить людей», - рассказал Ю.БОЙКО.

«12 февраля Президент (Виктор ЮЩЕНКО) приезжает в Россию за несколько часов до отключения поставок газа в Украину, достигает договоренностей с российским Президентом и дает указания премьер-министру реализовать эту договоренность, - продолжает народный депутат. - А дальше самое интересное – ТИМОШЕНКО едет в Москву и говорит, что она начинает переговоры с «чистого листа». Российская сторона, естественно, дает ей «от ворот поворот», так как у них уже есть президентская договоренность. И наступает кризис, который сейчас будет только углубляться».

«В результате украинцев ждет повышение коммунальных услуг, так как подорожал импорт газа. И это только начало», - прогнозирует Ю.БОЙКО.