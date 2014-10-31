Глава Донецкой ОГА призвал жителей оккупированных территорий проигнорировать выборы в «ДНР»



Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером губернатор заявил об этом в эфире программы «Шустер. Live» на Первом национальном канале.

Кихтенко подчеркнул, что дончане, которые живут на территориях, занятых боевиками, хотят мира и спокойствия.

«Люди «наелись» власти «ДНР». Думаю, они будут саботировать их выборы. Другое дело, как все это будет считаться», - сказал руководитель области.

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Он отметил, что в организации псевдовыборов прослеживается российский сценарий - ставка делается на так называемого «председателя правительства ДНР» Александра Захарченко, есть и технические кандидаты.

Кихтенко призвал людей на оккупированной территории «проигнорировать так называемые выборы 2 ноября, чтобы потом не иметь еще больших проблем».

Отвечая на вопрос ведущего Савика Шустера относительно отношения жителей региона к киевской власти, губернатор подчеркнул, что в Донецкой области оно намного лучше, чем в Луганской.