У Балоги считают, что регионалы добились своего

Заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО считает, что фракция Партии регионов уже исчерпала все приличные методы для дальнейшего блокирования работы ВР.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, по мнению О.СЛЮСАРЕНКО, выдвинутые сегодня парламентской фракцией Партии регионов очередные условия для снятия блокады с работы ВР означают отказ этой политической силы от достигнутых договоренностей, которые открывали путь для разблокирования работы ВР.

Как объяснила О.СЛЮСАРЕНКО, в прошлую пятницу после длительных консультаций фракции нашли формулу выхода из тупика, в котором в настоящее время находится парламент. Фактически и большинство, и меньшинство согласились с необходимостью возобновления полноценной работы Верховной Рады на основе консенсусных решений. «Можно говорить, что состоялось вербальное парафирование протокола о намерениях разблокировать Раду. Стороны вышли на решения, которые устраивали оппозицию, и коалиция с ними согласилась. Итоги переговоров, проведенных на протяжении пятницы, давали основания считать, что сессионные заседания возобновятся уже завтра, 4 марта», - сказала она.

Однако, отметила представитель Президента в Верховной Раде, фракция Партии регионов под надуманным предлогом в который раз отвергла возможность выхода из внутрипарламентского противостояния. Это обстоятельство, по словам О.СЛЮСАРЕНКО, указывает на упорное нежелание оппозиции снять блокаду с работы ВР, в котором референдум относительно вступления в НАТО является только удобной популистской ширмой. «Однако меньшинству, прежде всего фракции Партии регионов, стоит понять, что все более-менее приличные поводы для дальнейшего блокирования уже полностью исчерпаны. Хаос, который «регионы» внесли в парламент, давно вызывает невосприятие и осуждение даже у их симпатиков», - считает О.СЛЮСАРЕНКО.

По ее мнению, единственным выходом из этой ситуации является немедленное начало полноценной работы ВР, без каких-либо дополнительных условий и предостережений. «Оппозиция добилась своего: АНТИНАТОВСКИМИ шариками, шумихой и пикетами возле президиума привлекла к себе внимание. Этого достаточно, уже выторгованы все дивиденды. Остается только одно - начинать работать над законами, на интересы страны», - сказала представитель Президента в Верховной Раде.