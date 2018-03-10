Волкер: Украина должна была получить План действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте в 2008 году

При этом он отметил, что ПДЧ не является гарантией членства, но инструментом для его достижения.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер убежден, что Украина должна была получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще на саммите альянса в Бухаресте.

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Об этом дипломат сказал в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, что было ошибкой - не оказать ПДЧ или предоставить нечеткую перспективу членства.

«Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это - инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже», - пояснил американский дипломат.

Он указал, что ни в то время, ни сейчас ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в альянсе.

«Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент», - подчеркнул Волкер.

Посол напомнил, что в то время (2008 год) были союзники, которые не хотели давать ПДЧ, потому что они думали, что это «создаст автоматизм в направлении к членству».

«Они не хотели иметь автоматизм относительно членства из-за России. Также было сказано другими союзниками, они могут быть членами, но сейчас они не готовы. Поэтому декларация Бухареста говорит, что они будут членами. Но это положило идею относительно членства на стол без детализации и без инструментов, которые для этого были созданы», - детализировал он.

При этом Волкер напомнил, что с тех пор Украина и Грузия имеют годовые национальные программы, которые предусматривают такого же рода работу, которую нужно сделать и в рамках ПДЧ.