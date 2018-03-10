Порошенко: следующая цель Украины в НАТО - План действий относительно членства в Альянсе
Решение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО.
Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном пресс-службой главы государства.
"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - подчеркнул Порошенко.
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По словам президента, следующая цель Украины - План действий относительно членства (ПДЧ) для Украины. Он добавил, что в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале этого года официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса.
Как сообщал УНИАН, в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.