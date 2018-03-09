Задержанному переговорщику по пленным Рубану сообщили о подозрении - СМИ

Заседание по задержанному Рубану может состояться уже 9 марта

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану сообщено о подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", - отметил собеседник.

По его данным, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд, заседание может состояться уже 9 марта. Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Читайте такжеЗадержанный соратник Медведчука Рубан вез оружие в Киев не просто так - нардепРанее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара".

Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана.

Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ.

"Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.