Партия регионов грозит Медведько отставкой

Партия Регионов будет инициировать отставку генерального прокурора и поднимет вопрос об ответственности Президента Украины, если не прекратится “практика политических преследований”.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.

“Регионалы” требуют прекратить преследование своих активистов и сторонников, которое приобрело в последнее время “признаки политической мести со стороны помаранчевой власти”.

“Травля, запугивание обычных граждан – учителей, врачей, работников культуры, духовных лиц только за то, что они публично высказывают иное, чем помаранчевые, мнение, приобретают массовый характер особенно в тех областях, которые считаются такими, где помаранчевая команда получила преимущество на выборах”, – считают в Партии регионов.

“В Партию Регионов ежедневно поступают письма из различных городов и сел Украины, в которых граждане просят защиты от морального террора, который им устраивают на местах по указанию сверху. Особенно тревожными являются сигналы из Львовской области, где еще более жесткими стали, например, преследования верных Украинской Православной Церкви, которым не разрешают строить храмы, открыто оскорбляют и унижают”, – говорится в заявлении.

В Партии Регионов отмечают, что незаконные увольнения с работы чиновников среднего звена становятся ежедневной практикой, которую реализовывает власть во всей Украине. “Люди отчаялись в поисках справедливости. А запугивание и прямое преследование за политические пристрастия стали позорным признаком времени”, – считают “регионалы”.

“Власть начала еще активнее предпринимать репрессивные меры в отношении граждан, пользуясь правоохранительными органами. Кулак с предвыборных биг-бордов помаранчевых оказался неспособным бить по беззаконию. Но он успешно бьет в лицо народа в прямом и в переносном смысле этого слова. Причем активно используются в этом процессе и органы прокуратуры”, - отмечается в заявлении.

Как пример в документе приводится вызов в Генеральную Прокуратуру отдельных депутатов на допрос “по так называемому делу экс-министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО”, “который сделал все, чтобы защитить Закон и Конституцию, когда был издан незаконный указ Президента о назначении генерального Прокурора Украины”.

“Сейчас власть оказывает давление на тех депутатов, которые в день попытки силового захвата прокуратуры защитили закон и порядок”, - утверждают в Партии регионов.