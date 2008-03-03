"Газпром" сократил поставки газа в Украину еще на 10% - до 46 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге собщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Сегодня в 9.35 «Укртрансгаз» получил официальную телефонограмму по сокращению объемов поставок газа от «Газпрома» на 25% от ежесуточных объемов, что составляет 38 млн. кубометров. На данный момент получена еще одна телефонограмма с увеличением ограничения поставок еще на 10% - до 46 млн. кубометров», - сказал он.

По словам В.ЗЕМЛЯНСКОГО, несмотря на ограничения. на сегодняшний день газотранспортная система работает в штатном режиме, все потребители Украины обеспечиваются газом, а также обеспечивается транзит газа. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация будет разрешена.

Как отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, такое ограничение на сегодня «не критично», так как объемы потребления газа составляют ежесуточно в среднем 150 млн. кубометров, а с учетом теплой погоды меньше.