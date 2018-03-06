Отбор антикоррупционных судей при участии международных доноров противоречит Конституции - Порошенко

Порошенко отметил, что был бы счастлив, если бы партнеры Украины смогли обменяться аргументами и найти компромисс в вопросе отбора судей.

Президент Украины Петр Порошенко называет антиконституционным включение согласно рекомендациям Венецианской комиссии, и, соответственно, требованиям Международного валютного фонда, международных доноров в процесс отбора судей антикоррупционного суда для обеспечения его независимости.

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.

«Если кто-то себе представляет, что иностранные доноры будут формировать украинские суды - это противоречит Конституции», - приводит издание слова президента.

Читайте такжеУкраину признали самой коррумпированной страной Европы после России

Порошенко отметил, что был бы счастлив, если бы партнеры Украины смогли обменяться аргументами и найти компромисс.

«Я был бы абсолютно счастлив, если бы наши партнеры смогли... обменяться аргументами и найти определенный компромисс», - сказал президент.

По словам Порошенко, в случае включения международных партнеров в процесс отбора судей антикоррупционного суда закон о его создании можно будет оспорить в Конституционном суде Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 марта приняла в первом чтении проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (регистрационный номер 7440), внесенный президентом в парламент 22 декабря.

Министр финансов Александр Данилюк прогнозирует принятие законопроекта во втором чтении в апреле. По словам главы НАБУ Артема Сытника, принятие закона об антикоррупционном суде до конца марта позволит создать его до конца текущего года.

Ключевой претензией международных партнеров Украины и общественных организаций к законопроекту об антикоррупционном суде, внесенному президентом, является ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.

Согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% ее членов столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, а суды, по мнению представителей компаний-членов палаты, являются одними из наиболее коррумпированных институтов в стране.

Справка УНИАН. В Казахстане в январе 2018 года начал работу новый суд по рассмотрению коммерческих споров, который возглавил бывший первый лорд - верховный судья судов Англии и Уэльса, лорд Гарри Кеннет Вульф.

В новом суде будут работать и еще восемь судей, а также старших юристов из Великобритании: сэр Робин Якоб, сэр Стивен Ричардс, сэр Джек Битсон, сэр Руперт Джексон, советники королевы лорд Фолкс, Эндрю Спинк, Том Монтегю-Смит и Патриция Эдвардс.

Аналогичные суды существуют в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре.