Bloomberg: Украина дрожит, в то время как ее лидеры играют в Монополию

Теперь, когда в минувшие выходные был избран новый парламент, у украинской политической элиты больше не может быть никаких оправданий, чтобы не совершать жизненно важные изменения в экономике и системе управления страной, пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Украина дрожит, в то время как ее лидеры играют в Монополию», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

К сожалению, вместо того, чтобы быстро предпринять некоторые меры, чтобы избежать экономической катастрофы, победители вернулись к надоевшему всем политическому цирку, который на протяжении 23 лет независимости заставлял Украину находиться на грани руины.

Киев, город, в котором я жил в течение последнего года катастрофического правления бывшего президента Виктора Януковича и который посещал много раз зимой после начала революции, кажется уставшим и подавленным. Его непосредственно не коснулась война в восточной Украине, где пророссийские сепаратисты оккупировали большую часть территории, но многие жители столицы оплакивают погибших друзей или чувствуют себя эмоционально истощенными, наблюдая, как бандиты, которых поддерживает Москва, оторвали кусок территории у их страны.

Улицы и рестораны пустеют раньше, чем обычно, темные личности собираются по закоулкам, а во многих домах до сих пор нет отопления и горячей воды, хотя дороги уже покрываются ледяной коркой по ночам. Рекламу, которой раньше было огромное количество на билбордах в центре города, заменили патриотическими лозунгами, а доллары невозможно купить нигде, кроме как на черном рынке, где курс валют процентов на 10 выше официального.

Это результаты российской агрессии, но также и неспособности правительства что-либо сделать, кроме того, чтобы тратить деньги из пакета помощи Международного валютного фонда. «В течение нескольких месяцев постоянно повторяли «Подождите, пока закончится война» или «Подождите, пока пройдут выборы, и у нас будет новое правительство»», – сказал мне на условиях анонимности чиновник, близкий к президенту Петру Порошенко. «Люди в парламенте научилась ходить быстрее по коридорам и дольше оставаться на заседаниях, возможно, они даже начали больше думать, но что касается эффективности, до нее пока еще дело не дошло».

Теперь для достижения всех намерений и целей война окончена. Хотя украинские чиновники до сих пор заявляют о суверенности своей страны, в том числе о принадлежности к ней утерянных областей на востоке, и даже Крыма, где подавляющее число местных жителей проголосовали за присоединение к России, инсайдеры говорят о неформальном решении оставить в покое эти регионы, не расходуя бюджетные средства на социальные нужды и не взимая налоги с местных предпринимателей. Хотя Украина не признает результаты выборов, которые мятежники собираются провести на подконтрольных им территориях Донецкой и Луганской областей 2 ноября, Киев ничего не может сделать, чтобы предотвратить их.

Украина стала меньше, и это позволило ей избрать более гармоничный, как кажется, парламент, в котором доминируют партии, стремящееся к тому, чтобы страна в конечном итоге присоединилась к Европейскому союзу. Тем, кто ознакомился с их программами, может показаться, что создать коалицию для них вообще не составит никакого труда, и это будет гораздо более естественный союз, чем, скажем, немецкая коалиция, в которую входят умеренные правые партии и социал-демократы. Тем не менее, это Киев, и две крупнейших партии в новом парламенте не могут прийти к согласию по поводу того, кто же все-таки выиграл и, следовательно, кто должен формировать коалицию.

Выборы были разделены на две равные части: первая подразумевала всенародное голосование за кандидатов по партийным спискам, вторая же предполагала прямое голосование за кандидатов на мажоритарных округах. «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка выиграл голосование по партийным спискам с незначительным отрывом, благодаря чему 64 кандидата от этой партии получили места в парламенте, а Блок Петра Порошенко оказался на втором месте, и в парламент прошли 63 представителя этой партии. Это стало неожиданностью даже для многих опытных инсайдеров, которые считали, что их позиции в списке Блока Порошенко должны были гарантировать им места в парламенте. Яценюк, однако, более опытный политический деятель, чем Порошенко, поэтому его предвыборная кампания была более мощной и лучше организованной.

«Политическая партия «Народный фронт», которая заняла первое место на выборах, обязана начать процесс создания коалиции», – заявил Яценюк.

С другой стороны, блок Порошенко получил лучшие результаты на мажоритарных округах. 68 кандидатов в депутаты от партии президента одержали победу в своих округах, а от «Народного фронта» только 18 кандидатам удалось пройти в парламент. Юрий Луценко, который возглавляет партийный список Блока Порошенко, заявил, что именно его партия победила. «Самовлюбленность и агрессия никак не выветривается из штабов наших союзников», – сказал он.

Такая враждебность не способствует созданию коалиции, особенно учитывая то, что у обеих лидирующих партий есть свои собственные проекты коалиционного соглашения. Проект Порошенко состоит из 48 страниц, в нем оговариваются наиболее срочные экономические и политические реформы, тогда как Яценюк представил рамочный документ на три страницы, которого, как он утверждает, достаточно для начала.

На самом деле Порошенко и Яценюк разделяют общее мнение в самых важных вопросах, но мучительное противостояние между ними будет связано с распределением должностей в Кабмине: Яценюк хочет, чтобы все ключевые должности достались членам его партии, а Порошенко, чтобы найти компромисс, будет обращаться за помощью к партии, основанной мэром Львова Андреем Садовым, которая заняла третье место на выборах. Садовой наслаждается такой ролью влиятельного лица, от которого зависит назначение на высокие должности, а союзники Порошенко и Яценюка подозревают его в том, что он в тайне поставил перед собой амбициозные цели на ближайшие выборы. Несомненно, у них самих тоже есть подобные амбиции.

«Такое ощущение, что наши политики не могут перестать играть в Монополию», – сказала Севгил Мусаева, главный редактор крупнейшего новостного сайта Украины Pravda.com.ua. «Они просто продолжают следовать за своими детскими амбициями».

В стране, где есть только один солидный источник дохода, помощь МВФ, если в преддверии холодной зимы власти не смогут заключить сделку с российским газовым монополистом «Газпромом», игры будут неуместны как никогда раньше. Министр финансов Александр Шлапак, которого все стороны считают наиболее профессиональным чиновником Кабмина, предупредил во вторник, что до следующего года МВФ не будет выделять деньги для Украины, несмотря на то, что правительство ожидало получить еще один транш в размере 2,7 млрд. долл. Возможно, когда закончатся деньги, политические распри, по крайней мере, временно будут забыты, и правительство приступит к столь необходимым сокращениям энергетических субсидий и раздутых социальных программ.