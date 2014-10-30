Новый парламент в первую очередь должен принять изменения в избирательное законодательство - КИУ

Заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталия Линник считает, что новый парламент в первую очередь должен принять изменения в избирательное законодательство.

Об этом она сказала во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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Линник отметила, что в целом парламентские выборы КИУ оценивает положительно. "От наших коалициантов ожидаем, в первую очередь, принятия изменений в избирательное законодательство", - сказала она.

Эксперт отметила, что поскольку было анонсировано проведение весной 2015 года местных выборов, то "нужно, в первую очередь, изменить законодательство о местных выборах".

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Отвечая на вопрос, предлагает ли КИУ проведение местных выборов без мажоритарной составляющей, Линник сказала: "Мы предлагаем сделать пропорциональную систему по крупным городам. И, собственно, сделать по крупным городам выборы (мэра) в два тура".

"Относительно маленьких городов и советов - необходимо оставить мажоритарку", - сказала Линник.

Кроме того, она отметила необходимость принятия парламентом Избирательного кодекса.