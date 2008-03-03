Газпром передал Нафтогазу новый проект соглашения

ОАО "Газпром" сегодня передало НАК "Нафтогаз Украины" новый проект соглашения о развитии российско-украинских отношений в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

"Сегодня мы получили проект соглашения в новой редакции. Специалисты компании в настоящее время изучают этот документ с целью согласования позиций сторон", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что делегация "Нафтогаза Украины" до конца текущей недели отправится в Москву для проведения очередного раунда переговоров с "Газпромом" об условиях дальнейшего сотрудничества.

Первый проект соглашения о развитии отношений в газовой сфере, подготовленный российским «Газпромом» после встречи глав двух государств, был направлен украинской стороне 14 февраля 2008 года.

Позже этот документ, опубликованный в СМИ, подвергли резкой критике украинские эксперты и политики. "Нафтогаз Украины" также счел предложенный "Газпромом" проект соглашения неприемлемым и направил российской стороне свои предложения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.34 по киевскому времени ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получила телеграмму от ОАО «Газпром» с уведомлением о снижении поставок газа в Украину на 30 млн. куб. в сутки.

В то же время в «Нафтогазе» уточнили, что сокращение поставок газа в таком объеме не отразится на украинских потребителях.