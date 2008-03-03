В Украине уменьшается количество сторонников российского вектора (соцопрос)

Количество украинцев, связывающих свое будущее с Европой, с каждым годом растет, вместо этого количество сторонников российского вектора уменьшается. К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, сравнив результаты своего последнего социологического исследования «Оборонная стратегия государства глазами украинцев» с результатами исследований прошлых лет.

Как рассказал УНИАН эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, наблюдается стойкая тенденция уменьшения количества людей, связывающих перспективы развития Украины с Россией, и увеличивается количество сторонников интеграции Украины с Европейским Союзом. По его словам, на сегодняшний день 28,6% украинцев связывают перспективы развития Украины с ЕС и 28,1% - с Россией, а в октябре 2006 года цифры были 18,9% и 33,5% соответственно.

«Эта тенденция обусловлена и тем, что на фоне позитивных ожиданий от политики Евросоюза относительно Украины (вступление в ВТО, возможное упрощение визового режима), наблюдаются негативные ожидания экономической угрозы со стороны России (цена на газ, «торговые войны», экономические санкции)» - говорит В.ЗАСТАВА.

Народный депутат Украины от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ, комментируя полученные Институтом Горшенина результаты, подчеркнул, что эта тенденция имеет место не только на протяжении последнего года. «И это является абсолютно логичным в плане, первое, в общих чертах провозглашенной всеми, и поддержанной политическими силами, евроинтеграции. Второе: постепенный отход значительной части людей от ассоциаций с Советским Союзом. Младшие люди больше сориентированы на Европу, имеют определенные надежды, если не ради государства (здесь налагается личный определенный стереотип), то свои личные надежды развития жизни, будущего с какой-то из стран Европы. И поэтому такой процент является абсолютно закономерным», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

С ним соглашается народный депутат Украины от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ, который также считает, что значительное количество украинцев ориентированы в своей ежедневной жизнедеятельности на страны Европы. «То,что происходит в украинской экономике: приближение к мировым стандартам и развитие рынка, дает все большую унифицированность с мировыми правилами и механизмами сосуществования в обществе, в экономической плоскости. И плюс геополитический фактор, который все острее позиционирует Россию, как оппонента Украины. И если все это просуммировать, то просто Украина становится подобной западному миру с каждым годом все больше», - заявил В.КАСЬКИВ.

Исследование «Оборонная стратегия государства глазами украинцев» проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины.