Еврокомиссия готова к посредничеству между Украиной и РФ в газовом споре
Европейская Комиссия заявила о готовности участвовать и выступать посредником в процессе урегулирования газовой ситуации между Украиной и Россией.
Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, опубликованном на сайте ЕК, пишет Европейская правда.
Согласно заявлению, после обращения украинского правительства в конце недели относительно положения украинской газовой системы и импорта газа из России, вице-президент Шефчович связался с украинским и российским правительствами.
В течение последних дней вице-президент Шефчович имел беседы с премьер-министром Украины Гройсманом, исполнительным директором "Нафтогаза" и министром энергетики РФ.
"Разговоры были сосредоточены по поводу озабоченности Украины относительно уровня давления при поставках газа из России для транзита в Европейский Союз, а также по поводу недавнего решения Стокгольмского арбитражного трибунала", - говорится в сообщении ЕК.
"Все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС соблюдаются", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Сообщается, что "Нафтогаз" также проинформировал Шефчовича о том, что ситуация в Украине находится под контролем после принятия специальных мер.
В то же время, российский министр энергетики Александр Новак дал гарантии, что транзиту газа в страны-члены ЕС через Украину ничего не угрожает.
"Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президента Шефчовича проинформировали, что "Газпром" намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий по поставкам газа в ЕС", - говорится в сообщении.
В этом контексте вице-президент Шефчович призвал обе стороны найти удовлетворительное решение этого вопроса: "Европейская комиссия готова принимать участие и выступать посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом доказал свою эффективность в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и деликатности этого вопроса, мы будем продолжать изучать возможности такого процесса в двустороннем порядке.
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"Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией. Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отмечается в заявлении.
Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств относительно транзита газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.
Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, оплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.
3 марта российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".