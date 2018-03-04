Еврокомиссия готова к посредничеству между Украиной и РФ в газовом споре

В то же время, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзиту газа в страны-члены ЕС через Украину ничего не угрожает.

Европейская Комиссия заявила о готовности участвовать и выступать посредником в процессе урегулирования газовой ситуации между Украиной и Россией.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, опубликованном на сайте ЕК, пишет Европейская правда.

Согласно заявлению, после обращения украинского правительства в конце недели относительно положения украинской газовой системы и импорта газа из России, вице-президент Шефчович связался с украинским и российским правительствами.

В течение последних дней вице-президент Шефчович имел беседы с премьер-министром Украины Гройсманом, исполнительным директором "Нафтогаза" и министром энергетики РФ.

"Разговоры были сосредоточены по поводу озабоченности Украины относительно уровня давления при поставках газа из России для транзита в Европейский Союз, а также по поводу недавнего решения Стокгольмского арбитражного трибунала", - говорится в сообщении ЕК.

"Все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС соблюдаются", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Сообщается, что "Нафтогаз" также проинформировал Шефчовича о том, что ситуация в Украине находится под контролем после принятия специальных мер.

В то же время, российский министр энергетики Александр Новак дал гарантии, что транзиту газа в страны-члены ЕС через Украину ничего не угрожает.

"Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президента Шефчовича проинформировали, что "Газпром" намерен разорвать свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий по поставкам газа в ЕС", - говорится в сообщении.

В этом контексте вице-президент Шефчович призвал обе стороны найти удовлетворительное решение этого вопроса: "Европейская комиссия готова принимать участие и выступать посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом доказал свою эффективность в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и деликатности этого вопроса, мы будем продолжать изучать возможности такого процесса в двустороннем порядке.

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"Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией. Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не придерживается своих договорных обязательств относительно транзита газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, 1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также "Газпром" вернул "Нафтогазу" авансовый платеж, оплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.

3 марта российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".