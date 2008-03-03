У нового президента России есть родня в Донецке

За результатами российской президентской гонки следили и в Донецке, где проживает Анатолий Обухов, двоюродный дядя главного претендента на этот пост — Дмитрия Медведева. Об этом пишет газета "Сегодня". Анатолий с женой живут далеко не богато. Обычный маленький домик с полуразвалившейся крышей и небольшой двор. Правда, их жилище в одном из центральных районов Донецка, где сотка земли стоит несколько десятков тысяч долларов. В день выборов президента России в гостях у донецких родственников находился родной брат Виктор из Ставрополя (РФ). С собой он привез открепительный талон с твердым намерением проголосовать за своего родственника даже в Украине. И проголосовал, после чего братья отправились в гости к своему дяде, дабы выпить за победу Медведева, с которым, к слову, не виделись с момента распада СССР.

Когда отец Дмитрия Медведева жил в Петербурге, Обуховы и Медведевы дружили семьями, даже слали друг другу посылки, но после переезда семьи преемника в Москву все как-то "заглохло".