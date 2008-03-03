Огрызко едет в Польшу парафировать соглашение о малом пограничном движении

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во вторник, 4 марта, осуществит визит в Польшу для парафирования Соглашения о малом пограничном движении между Украиной и Республикой Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.ОГРЫЗКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, после парафирования польская сторона должна согласовать это соглашение с Европейской комиссией, и после этого документ будет подписан.

Предусматривается, что соглашение будет подписано в марте, добавил В.ОГРЫЗКО.