Глава ЦИК России назвал Медведева победителем

Глава Центризбиркома РФ Владимир ЧУРОВ объявил Дмитрия МЕДВЕДЕВА победителем президентских выборов в России, сообщает российское издание «Коммерсант».

"Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ, набравший свыше 70% голосов, становится безусловным лидером, победителем этих выборов", - сказал В.ЧУРОВ. Глава ЦИК на первой итоговой пресс-конференции после голосования озвучил данные после обработки 99,5% протоколов.

В частности, Д.МЕДВЕДЕВ набирает 70,23% голосов избирателей, Геннадий ЗЮГАНОВ - 17,76%, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 9,37%, Андрей БОГДАНОВ - 1,29%. Президентские выборы в России прошли 2 марта.

В.ЧУРОВ также заявил, что явка на президентских выборах в семи регионах достигла 90% или превысила этот показатель. По словам главы ЦИК, в Чеченской Республике явка составила 91,2%, в Ямало-Ненецком АО - 91,9%, в Карачаево-Черкессии - 92,2%, Ингушетии - 92,3%, в Мордовии - 92,8%.

В Дагестане и Башкирии, подчеркнул В.ЧУРОВ, явка также превысила 90%. В среднем явка по стране, согласно предварительным данным, составила 69,65%. В Санкт-Петербурге явка составила 68,33%. В Москве за весь день выборов проголосовали 65,92% населения.