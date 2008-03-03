Кириленко депутаты напоминают бестолковых рудокопов

Фракция Блока Юлии Тимошенко готова подписать документы, наработанные рабочей группой для разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что готов даже при журналистах подписать уже сейчас эти документы. По словам И.КИРИЛЕНКО, у фракции также нет каких-то особых замечаний относительно повестки дня, предложенной на текущий месяц.

Он подчеркнул, что «к сожалению, подтверждается старая, как мир, истина относительно украинского политикума – мы похожи на тех рудокопов, которые роют тоннель, увидели свет в конце тоннеля, поняли, что завтра нечего делать, начинают рыть новый тоннель. Он оказывается, как правило, боковой или тупиковый».

По его мнению, именно такая сегодня складывается ситуация и в переговорном процессе. И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что еще в пятницу «свет в конце тоннелю был, причем четко, виден». Он отметил, что нельзя скрывать, что рабочая группа «все время была в контакте с лидерами фракций, с лидерами политических структур», и к концу пятницы все было, в сущности, согласовано. «Что произошло после пятницы? Ничего не произошло, кроме Северодонецка», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, становится ясно, что «есть центры влияния вне парламента». Он подчеркнул, что вдруг после выходных «обнаружились новые условия, появились новые подходы, появились новые почти ультиматумы, что только так и не иначе».