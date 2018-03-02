Появился полный текст обращения Януковича к Путину о введении войск в Украину

12:57, 02 марта 2018
Политика
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Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS
УНИАН
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Теги: #Путин#Янукович#письмо