Появился полный текст обращения Януковича к Путину о введении войск в Украину
12:57, 02 марта 2018Политика
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В обращении Янукович открыто просит Путина с помощью российских вооруженных сил навести порядок в Украине.
Виктор Янукович / REUTERS
В обращении к президенту РФ Владимиру Путину Виктор Янукович написал об "антиконституционном вооруженном государственном перевороте", расколе в украинском обществе и тому подобное.
УНИАН
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