Появился полный текст обращения Януковича к Путину о введении войск в Украину

В обращении Янукович открыто просит Путина с помощью российских вооруженных сил навести порядок в Украине.

В обращении к президенту РФ Владимиру Путину Виктор Янукович написал об "антиконституционном вооруженном государственном перевороте", расколе в украинском обществе и тому подобное.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter