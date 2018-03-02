Янукович ничего не понял: Мальдивы, Россия... Что это? (видео)

Адвокат отметил, что ситуации не идентичны, а пребывание Януковича в России - это вынужденная мера.

Экс-президент Виктор Янукович оказался не подготовленным к ответу на вопрос относительно тезиса, на которой строит свою позицию его защита.

На пресс-конференции в Москве 2 марта журналистка, представившаяся изданием "Вести" -Украина, спросила, идентичная ли ситуация: Янукович - Россия, Порошенко - Мальдивы, имея в виду зимний отпуск президента Украины, передает "Украинская правда".

Янукович, улыбаясь, обратился к своему адвокату Виталию Сердюку: "Мальдивы, Россия... Что это?".

Читайте такжеЯнуковича спросили, вернется ли он в УкраинуСердюк ответил за своего подзащитного и напомнил, что сторона защиты на заседании в Оболонском райсуде, который слушает дело о государственной измене Януковича, поднимала вопрос, почему во время отпуска Порошенко на Мальдивах никто в Киеве не принял решение о его самоустранении, проведя параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в 2014 году.

Сердюк отметил, что ситуации не идентичны, а пребывание Януковича в России - это вынужденная мера.

Сам Янукович также пожаловался, что Петр Порошенко "сделал все, чтобы не допустить его до судебного процесса".

"Я только через СМИ имею возможность об этом говорить", - заявил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими Новый год встретил на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это обошлось ему минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.