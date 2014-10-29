Феодосийские морпехи понесли первые потери в АТО

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Обстрел продолжался почти полтора часа. В результате обстрела позиций трое бойцов ранены, один из них лишился ног, один боец погиб. Погибшим, как удалось выяснить, оказался майор морской пехоты. Это первая потеря украинских морпехов, которые вышли из Феодосии.

"Они обстреливали минометами, артиллерийской системой "Гаубица Д-30". Это судя по характеру попадания осколков. И установкой "Град". Скорее всего, работали две установки, они положили два пакета по 40 штук", - так оценивают бойцы обстрел, который вели боевики.

Читайте такжеАртиллерия сил АТО уничтожила огневые точки боевиков под МариуполемПогибший майор находился в блиндаже. Эта меткость, свидетельствуют офицеры, говорит о том, что с той стороны работают не просто наемники-любители, а высококлассные специалисты регулярной российской армии.

Также сообщается, что в Мариуполь приехало огромное количество журналистов, в том числе российских. Сегодня вновь раздавалось очередное предупреждение о возможном штурме Мариуполя. Но, учитывая тот факт, что сегодня ночью боевики пристреливали украинские позиции в районе Волновахи, обстрел в Мариуполе может быть отвлекающим маневром.