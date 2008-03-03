Литвин готов наступить на горло собственной песне

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН призывает всех народных депутатов зайти завтра в сессионный зал и разблокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо завтра зайти в сессионный зал и «потратить на это «злополучное» НАТО еще полдня», чтобы проголосовать по всем проектам постановлений по данному вопросу. В то же время он спрогнозировал, что ни один из проектов постановлений относительно НАТО не будет поддержан в сессионном зале.

В.ЛИТВИН отметил, что такое нерезультативное голосование засвидетельствует и для Украины, и для мира об отсутствии «доминирующей точки зрения» относительно НАТО. Он отметил, что сейчас проблема НАТО это «не та проблема, которая печет сегодня украинскому народу».

В.ЛИТВИН добавил, что в Украине политика выстраивается «на основе заговоров властно-политических олигархических элит».

Как подчеркнул В.ЛИТВИН, его фракция готова, даже несмотря на недостатки, имеющиеся в подготовленном документе, «наступить на горло собственной песне и подписать еще одну бумажку».