Янукович дает пресс-конференцию в России (видео)

09:48, 02 марта 2018
Политика
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Виктор Янукович / REUTERS

Мероприятие проходит в российском государственном агентстве ТАСС. 

«Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – сказано в анонсе события.

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