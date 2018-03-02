Янукович дает пресс-конференцию в России (видео)
09:48, 02 марта 2018Политика
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Янукович собрался рассказывать о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане».
Виктор Янукович / REUTERS
В столице России, Москве проходит пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича.
Мероприятие проходит в российском государственном агентстве ТАСС.
«Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – сказано в анонсе события.
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