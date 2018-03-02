Янукович дает пресс-конференцию в России (видео)

Янукович собрался рассказывать о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане».

В столице России, Москве проходит пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича. Мероприятие проходит в российском государственном агентстве ТАСС. «Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – сказано в анонсе события.

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