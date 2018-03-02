Главу Нацбанка до сих пор не назначили, потому что в Раде идут "торги" за чиновничьи кресла - нардеп (видео)

Правящая коалиция пытается разменять кресло Гонтаревой на другие кресла, утверждает Писаренко.

Главу Национального банка Украины до сих пор не назначили, потому что в Верховной Раде идут "торги" за чиновничьи кресла. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил народный депутат Валерий Писаренко.

"Вы сегодня сидите и пытаетесь госпожу Гонтареву и это кресло разменять на другие кресла. Это кресло руководителя счетной палаты, это кресло омбудсмена, это несколько министерств, это комитеты в парламенте. Вы увидите, что это будет смена должностей", - сказал депутат, обращаясь к представителям правящей коалиции в парламенте.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как председатель НБУ Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой.

18 января Порошенко подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с должности председателя Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В поддержку кандидатуры Смолия выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».