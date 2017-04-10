На Банковой планируют назначить "ручного" кандидата на должность главы Нацбанка - журналист

В Администрации президента планируют сделать должность председателя Нацбанка «подвешенной» в воздухе. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский со ссылкой на внутреннюю информацию из НБУ.

В частности, он написал, что на Банковой хотят сделать «вечным и.о. Якова Смолия - действующего первого заместителя Гонтаревой».

"Подвешенный глава НБУ" нужен президенту как свободный лот для торгов с парламентом по кандидатуре нового премьера. Причем, относительно лояльности Смолия, Петр Алексеевич может быть абсолютно спокойным - по моим данным, заместитель Гонтаревой очень хорошо "осведомлен" о делах своего подчиненного Шацкого», - написал Дубинский, уточнив, что речь идет о «том самом, директоре департамента платежных систем, который "инкассировал" финансовые компании за получение/продление лицензии на предоставление услуг денежных переводов».

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«Плюс этой схемы для Порошенко несомненный - если Гонтарева была относительно самостоятельной, то Смолий будет полностью ручным», - написал Дубинский.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая.

"Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания на должности я приняла решение оставить эту должность. Я подала президенту прошение об отставке с 10 мая", - сказала Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность ранее. При этом Гонтарева подчеркнула, что готова отчитаться перед парламентом уже сегодня.